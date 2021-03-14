В России предложили ввести новый налог

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Такую инициативу он выдвинул, комментируя предложение Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. «Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"», — написал он.

С 1 января в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Взимать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м. Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически — на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов.

Ранее в министерстве финансов пояснили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.