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В России снова вырастут цены на автомобили Lada

В России снова вырастут цены на автомобили LadaФото: Maxim Shemetov / Reuters

В России с понедельника, 15 марта, снова вырастут рекомендованные розничные цены на автомобили Lada, это будет второе повышение с начала 2021 года. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

«АвтоВАЗ» намерен поднять стоимость на 11-20 тысяч рублей.

В частности, модель Lada Granta подорожает на 11 тысяч рублей, универсал Largus — на 14 тысяч. Стоимость трехдверной версии Lada Niva Legend увеличится на 8 тысяч рублей. Больше всего — на 20 тысяч рублей — подорожает Lada Vesta.

За январь автомобили Lada подорожали в среднем на 2 процента (10-39 тысяч рублей). Lada Vesta универсал стала стоить больше на 31 тысячу рублей, а в версии Cross — на 39 тысяч. Цена Lada Vesta в кузове седан увеличилась на 20 тысяч рублей, а Lada Granta — на 10 тысяч рублей. Lada XRay выросла в стоимости на 10-19 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Ранее выяснилось, что «АвтоВАЗ» отзывает 9,3 тысячи автомобилей Lada Xray. Причиной назвали возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В конце октября 2020-го по другой причине пришлось отозвать 90 124 автомобиля моделей.

Продажи Lada в странах Евросоюза «АвтоВАЗом» рухнули в три раза, удалось реализовать только 62 автомобиля.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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