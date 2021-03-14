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В России впервые за шесть дней выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые за шесть дней выявили более 10 тысяч новых случаев коронавирусаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083 — впервые за шесть дней этот показатель превысил 10 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 марта.

10 083новых случая коронавирусавыявили в России за сутки по состоянию на 14 марта

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Больше всего заразившихся — 1905 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (937 случаев) и Московская область (605 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и в Еврейской автономной области (по три случая).

Кроме того, за последние 24 часа в России зарегистрировано 395 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 92 090 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 9 232. Всего выздоровели 3 995 129 пациентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
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