В Совфеде связали с политикой идею Зюганова внедрить новый налог

Лидия Мартынова

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил РИА Новости, что инициативу председателя КПРФ Геннадия Зюганова о внедрении дополнительного налога для "подозрительно богатых" можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы.

Лидер коммунистов ранее выступил в связи с инициативой министерства труда и социальной защиты ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, однако внушительным имуществом.

"Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс", – отметил агентству Рязанский.

сообщалочто Зюганов ответил на данные о своем преемнике.