В США два человека погибли при стрельбе
Сегодня, 19:15 Лидия Мартынова
Не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго, двое при этом скончались, сообщает газета Chicago Tribune.
Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла на вечеринке в воскресенье, около 4.40 по местному времени (около 12.40 мск) полиция и пожарные службы получили сообщения о происшествии. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое, судя по словам полиции, занимается буксировкой автомобилей, там также располагается бар. Полиция пока не установила причину стрельбы, на месте происшествия было найдено четыре пистолета.
По материалам: ria.ru