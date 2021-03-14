В США два человека погибли при стрельбе

Лидия Мартынова

Не менее 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском Чикаго, двое при этом скончались, сообщает газета Chicago Tribune.

Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла на вечеринке в воскресенье, около 4.40 по местному времени (около 12.40 мск) полиция и пожарные службы получили сообщения о происшествии. Вечеринка проходила на территории предприятия, которое, судя по словам полиции, занимается буксировкой автомобилей, там также располагается бар. Полиция пока не установила причину стрельбы, на месте происшествия было найдено четыре пистолета.