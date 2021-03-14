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В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 52 642, скончался еще 1701 пациент с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 400 958, скончались 534 315 пациентов с выявленным коронавирусом.

В мире

По материалам: ria.ru
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