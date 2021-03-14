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В Великобритании начали расследование против жены Асада

В Великобритании начали расследование против жены АсадаФото: Sana Sana / Reuters

Правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада — Асмы Асад. Ее подозревают в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, сообщает издание The Sunday Times.

«Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции... 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом. Обращение находится в процессе рассмотрения сотрудниками подразделения по военным преступлениям», — сообщили в полиции.

Как отмечает издание, полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».

Из-за подозрений в военных преступлениях Асад может грозить судебное преследование и потеря гражданства Великобритании. Журналисты предполагают, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии.

Жене сирийского президента 43 года. Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне, там же окончила школу и Королевский колледж Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Работала в Deutsche Bank и JPMorgan Chase, а затем уехала на родину родителей в Сирию. Башар Асад женился на Асме в 2001 году. Супруги воспитывают троих детей. В августе 2019-го Асад победила онкологическое заболевание после года лечения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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