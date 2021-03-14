Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Великобритании назвали Россию угрозой номер один

В Великобритании назвали Россию угрозой номер один

В Великобритании назвали Россию угрозой номер одинФото: Pixabay

Великобритания на предстоящей неделе назовет Россию «угрозой номер один» стране. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который представит премьер-министр страны Борис Джонсон.

Издание указывает, что такое заявление объясняется «частыми агрессивными вторжениями» России в водное и воздушное пространство Британии.

Кроме того, в статье страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы публикации обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного Королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве. «Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности», — подчеркнул собеседник газеты.

Ранее опрос Института Рональда Рейгана показал, что американцы перестали считать Россию главной угрозой для США и усмотрели опасность в Китае. Больше всего американцы обеспокоены «кибератаками», также граждане США имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая». Кроме этого они обеспокоены нарушениями прав человека в Китае и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Почему Чонгук разорвал отношения с Лисой из Blackpink?
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Под капельницами! Элджей отходит после дня рождения Ивлеевой
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы пришли на двойной «Холостяк»».
Тимати заявил, что в «Холостяке» будет участвовать с Кридом: «Вы
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки
Лежал с порезанными венами: под Херсоном задержан подозреваемый
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
Рената Литвинова призналась в бисексуальности
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова прокомментировала слухи о дорогих кастингах
«Может, Дружинин считает нас конкурентами?»: Алла Духова
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к Тимати
Модели, телезвезда и бизнесвумен: кто пришел на шоу «Холостяк» к
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Поляки раскрыли обман Украины при покупке российского газа
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на колено перед матчем
Темнокожий игрок Заа стал первым футболистом АПЛ, не вставшим на

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки

Еще по теме

Американцы перестали считать Россию главной угрозой и усмотрели ее в Китае
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой в киберпространстве
В США назвали главную опасность для государства
Байден признал Россию самой большой угрозой для США