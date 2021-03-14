В Великобритании назвали Россию угрозой номер один
Великобритания на предстоящей неделе назовет Россию «угрозой номер один» стране. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который представит премьер-министр страны Борис Джонсон.
Издание указывает, что такое заявление объясняется «частыми агрессивными вторжениями» России в водное и воздушное пространство Британии.
Кроме того, в статье страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы публикации обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного Королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве. «Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности», — подчеркнул собеседник газеты.
Ранее опрос Института Рональда Рейгана показал, что американцы перестали считать Россию главной угрозой для США и усмотрели опасность в Китае. Больше всего американцы обеспокоены «кибератаками», также граждане США имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая». Кроме этого они обеспокоены нарушениями прав человека в Китае и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».