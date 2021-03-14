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В Великобритании предсказали исход возможной войны с Россией

В Великобритании предсказали исход возможной войны с РоссиейФото: TORU HANAI / Reuters

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае военного конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу военных Соединенного Королевства, говорится в докладе, который подготовил комитет по вопросам обороны Палаты общин британского парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PA Media.

Отмечается, что британские военные в случае вооруженного конфликта будут вынуждены использовать устаревшую бронетехнику. «Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», —утверждают авторы доклада.

В докладе говорится, что на модернизацию или замену техники, которая на данный момент имеется на вооружении ВС королевства, потребуется не менее четырех лет. В комитете считают, что в этом виноваты «бюрократические проволочки, неспособность командования принять решение». При этом российские вооруженные силы обновились и обзавелись современными техническими средствами, отметили авторы доклада.

Ранее шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции. «Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, добавив, что такое преимущество может длиться достаточно долго.

В мире

По материалам: lenta.ru
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