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Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»

Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»Фото: Чигляков / РИА Новости

Актриса Наталья Варлей, исполнившая главную роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», поспорила в эфире Первого канала с композитором Александром Зацепиным, который написал для фильма «Песню про медведей», исполненную артисткой. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает РИА Новости.

По словам Варлей, Гайдай рассматривал разных исполнительниц для записи этой песни, однако все они виделись режиссеру «слишком профессиональными».

«И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: "В картине будешь петь ты"», — рассказала Варлей.

Она добавила, что после этого Александр Зацепин предложил режиссеру в качестве исполнительницы песни певицу Аиду Ведищеву, пояснив, что «она поет лучше».

Однако Зацепин опроверг эти слова, заверив, что первой записала песню именно Ведищева, а затем Варлей, и лишь после этого было принято окончательное решение.

В 2018 году Варлей рассказала о домогательствах со стороны Гайдая. По ее словам, женатый кинематографист однажды пытался поцеловать ее, а после отказа заявил, что ее роль в «Кавказской пленнице» будет озвучивать другая актриса.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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