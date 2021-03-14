Ведущий «Холостяка» Никита Добрынин: «Одна из девушек сможет построить свою сказку вместе с Тимати»

Алексей Вольцев

В сезоне, где главным героем стал Тимати, также сменился и ведущий проекта. Никита Добрынин знает не понаслышке о подобном формате шоу, ведь он уже был холостяком на Украине.

Никита не только нашел там любовь, но и сыграл с Дашей свадьбу, а в начале этого года поделился с подписчиками радостной новостью — они с женой ожидают первенца. Никита уверен, что на проекте царит особая атмосфера, которая располагает к тому, чтоб найти свою вторую половину. Он рассказал «NewsTes.ruу» о своем опыте участия в проекте, а также признался, что в новом сезоне шоу точно есть та самая, которая покорит Тимати.

стархитПочему вы два года назад согласились принять участие в проекте и верили ли, что действительно найдете там любовь?Для меня это было экспериментом. На тот момент я был свободен, работал главным редактором журнала и имел довольно большой опыт на телевидении. Сам факт того, что мне предложили принять участие в таком шоу, странным не был, но предложение попробовать построить отношения при камерах было точно экспериментом. Хотя я человек медийный, я сам когда-то пошел работать в этой сфере. И строить отношения на виду у всех, не так уж и странно. Поэтому я согласился принять участие в этом проекте. Я искренне признавался себе, что возможно у меня не получится построить отношения, как и у предыдущих холостяков. Возможно, среди 25-ти участниц не будет той самой. Не исключено. Столько лет я искал и не находил, но почему вдруг здесь? Но так же я не исключал возможности, что я как раз найду свою любовь среди этих девушек.стархитКогда на шоу случаются неудачи, пары расстаются в итоге, как думаете, почему? Не тот выбор, недостаточно времени, чтобы раскрыться? Или медийность мешает?Когда я пришел на проект, честно признался съемочной команде, себе и девушкам, что я хочу построить отношения на «Холостяке». Еще я сказал, что если я найду здесь ту самую, влюблюсь в нее, то обязательно женюсь. Возможно, честность перед собой и участницами помогла мне быть максимально открытым и все же построить отношения. Почему у других не получалось, я не знаю. Мне медийность никак не помешала. Я рад, что я встретил Дашу, свою любовь, и это произошло на проекте «Холостяк».стархитЧем вас тогда привлекла Даша? Как вы думаете, почему у холостяков в российской версии шоу ничего не складывалось с победительницами? Мужчины не такие или девушки?Идя на проект, ты не знаешь, что тебя ждет. Это шоу о поиске любви, но участие само по себе не дает гарантии, что среди девушек есть та самая. И я не строил никаких иллюзий, соглашаясь на участие в «Холостяке». Но мне безумно повезло, Даша мне понравилась с первой встречи своей легкостью и открытостью. Уже на съемках первого эпизода я поймал себя на мысли, что хочу узнать ее больше и не ошибся. Невероятно сложно строить отношения под прицелом множества камер, зная наперед, что за твоими решениями будет наблюдать вся страна.стархитВы для себя его как-то открыли Тимура заново в этом проекте? Что вас особенно удивило даже за то короткое время, что вы с ним находились?Мне кажется, мы достаточно много времени провели с Тимуром на проекте, чтобы я увидел его, отчасти понял его цели. Мне очень импонирует то, что о при том, что очень успешный человек, достаточно открытый к людям, общительный. В нем нет излишнего пафоса, есть уважение ко всей съемочной группе. Меня это цепляет в людях.стархитТимур делился с вами деталями того, что его не устроило в предыдущих отношениях? Или вы считаете, что он постоянно подбирает себе в спутницы почти одинаковых девушек?Одинаковых девушек не бывает, каждая уникальна. В мире миллионы прекрасных женщин, но чтобы найти свою, нужно потратить не мало времени и сил. Тимур — очень успешный медийный человек, но на проекте он откроется для всех совершенно с другой стороны. Он не подбирает спутницу себе под имидж, Тимати абсолютно искренен. На проекте мы увидим его настоящего и готового к новым отношениям.стархитКакая девушка подойдет Тимуру? Какими качествами должна обладать, как думаете вы?Лучше самого Тимура вам никто не ответит на этот вопрос. Но со стороны и со своего опыта могу сказать, что ему нужна заботливая, уверенная в себе девушка, при этом реализованная в жизни. Девушка, у которой будет свое видение, интересы. При этом она будет находиться за широкой спиной своего мужа, поддерживать и мотивировать его. Конечно, муж будет отвечать ей взаимностью и поддерживать ее интересы. Варианты спутниц, которые еще в поиске себя или в поиске мужчины, который решит их проблемы — это не его вариант.стархитВы сразу согласились на роль ведущего? И как вы себя в ней ощущали? Какие-то существенные отличия увидели между нашим «Холостяком» и тем, в котором принимали участие вы?Я знаю всю подноготную: как проходят съемки, сколько на это тратится времени и энергии, насколько это психологически сложный проект. Но даже несмотря на это, я был готов стать ведущим, хотя предложение ТНТ принял не сразу. На первой вечеринке у меня было интересное внутреннее ощущение: когда я выходил к девушкам, почувствовал то же самое, что и на своей первой церемонии роз. И я на секунду себя остановил, что сейчас я не буду вручать или забирать розы. Я буду представлять Тимура. У меня в тот момент произошло дежавю, и мое настроение было абсолютно таким же, когда холостяком был я сам. Это очень интересный опыт: быть и героем шоу, и его ведущим. В этом проекте я знаю все до мелочей: как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте: девушки и ситуации бывают самые разные, а время, которое тебе дано, ты должен использовать по максимуму, чтобы помочь раскрыться девушкам и раскрыться самому. Роль ведущего очень ответственная, и я как никто другой понимаю, что нужно делать в этом шоу.стархитВ «Холостяке» отношения развиваются стремительно. Быстрое знакомство, свидания, концентрация эмоций под камерами, выбор. Как вы думаете, это некий ответ современным реалиям? Сейчас вообще кто-то строит отношения долго или бешеный ритм жизни и в этом тоже диктует скорость?Да, сейчас мы все живем в ритме бешеной концентрации, скорости. Вся жизнь проходит в телефоне, в сториз, мы даже не успеваем осознанно проживать все моменты. «Холостяк» замечателен тем, что в короткие сроки можно найти свою любовь или хотя бы попробовать это сделать там, где для этого складываются все самые благоприятные условия. Здесь не нужно думать про лишние факторы, все уже продумали за тебя. Я думаю, холостяки недаром приходят на этот проект. Бешеный ритм настолько затягивает, что в нем просто не успеваешь построить отношения. И, казалось бы – телепроект и камеры вокруг, но здесь можно отложить телефон в сторону и сконцентрироваться на самом важном. В данном случае, телеформат помогает найти свою любовь, хотя не все в это верят. Но это возможно.стархитКак вы думаете, есть ли какие-то самые распространенные ошибки, которые совершают участницы «Холостяка», которые выбывают из шоу)?Многие девушки приходят на этот проект, чтобы показать себя большой аудитории. И только единицы идут, чтобы показать свои лучшие качества и стороны характера холостяку, а не операторам и зрителям. Наверняка, в этом секрет. Какой бы образ ты ни строила на камеры, холостяк видит лучше, знает лучше и чувствует. И зрителю не всегда понятно, почему самая красивая, самая талантливая девушка проекта выбывает. Но герой знает, почему он поступает именно так. Девушки, которые приходят за отношениями, а не за пиаром — остаются и побеждают. Увидим в этом сезоне, как это будет.стархитНесмотря на то, что многие уверены, что все это только шоу, девушки хотят участвовать, а на кастинг к Тимати пришло вообще 40 тысяч заявок. Как думаете, почему все же есть желание попытать свое счастье на реалити?Проект достаточно популярный, именно поэтому такой ажиотаж среди девушек. Да и рекорд этого сезона вполне понятен. Многие хотят с Тимати познакомиться и пообщаться, но есть и те, кто мечтает с ним построить отношения. Это тот герой, с которым хотят быть рядом. И возможно, одна из девушек сможет построить свою сказку в этом сезоне вместе с Тимуром.стархитА если говорить о Тимати, по вашим наблюдениям, вспыхнула ли у него искра сразу по отношению к кому-то из участниц?Я внимательно наблюдал во время первой вечеринки и за Тимати, и за участницами, и могу сказать, что мне кажется, среди них есть та самая. Я смотрел, как он реагирует, как некоторые девушки его цепляли больше, чем другие. И я знаю, наверняка, что все может сложиться с кем-то из участниц!стархитВы были редактором мужского журнала. Можете ответить на вопрос: что нужно мужчинам?Я думаю, что любому мужчине, каким бы сильным он ни был, нужна поддержка, мотивация и забота. Для мужчины очень важна забота и внимание его любимой. Когда кругом бушуют ураганы и штормы, хочется приходить домой, где будет тихая гавань. Когда ты абсолютно уверен в своей жене, которая ждет тебя дома или просто постоянно с тобой на связи, готовая ласковыми и добрыми словами успокоить твои нервы. Женское тепло и забота — вот что в первую очередь нужно мужчине. Я говорю, прежде всего, о себе. Я искал в женщине именно это.стархитКак выдумаете, сильно ли изменился эталон мужчины за последние 10 лет? Что сейчас выходит на первый план, когда представляется образ завидного жениха?Образ мужчины вообще не изменился. Как он был добытчиком и надежной стеной, так он им и остается. Наверное, женщины сделала большой шаг вперед в этом плане. Они стали более самостоятельными, уверенными в себе. И я очень это ценю в женщинах в целом, ценю в своей жене. У нее есть свои увлечения, у нее есть свой бизнес, она развивается, и это круто. Но самая главная задача мужчины — быть добытчиком и защитой в семье неизменна уже сотни и даже тысячи лет.