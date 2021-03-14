Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени

Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени

Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени

Рост заболеваемости COVID-19 в России возможен к осени. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание», — отметил он.

Кроме того, Аграновский подчеркнул, что то, насколько сильным будет рост осенью, зависит от вакцинации. Пока, по его словам, привились недостаточно много людей. «Дефицита вакцины сейчас нет. Вся загвоздка в желании людей», — сказал вирусолог.

Ранее врачи-инфекционисты Евгений Тимаков и Сергей Вознесенский рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной. Это объясняется несколькими факторами. В частности, иммунитет переболевших коронавирусом в легкой и бессимптомной форме будет выражен не так сильно. А те, кто болел год назад, могут заразиться снова.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Помощница Людмилы Лядовой о тайне смерти последнего мужа композитора и ее дешевых похоронах
Помощница Людмилы Лядовой о тайне смерти последнего мужа композитора
Ирина Апексимова: «В Театре на Таганке я прораб. А когда говорю, что играла с Евстигнеевым, смотрят как на больную»
Ирина Апексимова: «В Театре на Таганке я прораб. А когда говорю, что
Многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу
Многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу
В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США
В Польше впервые приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США
Власти КНДР разорвали все контакты с США
Власти КНДР разорвали все контакты с США
В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину
В Приморском крае в ДТП на автоинспектора отбросило машину
Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику
Соратники Ельцина рассказали о влиянии его жены на российскую политику
Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»
Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени
Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»
Варлей поспорила с композитором «Песни про медведей»
Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной
Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной
Саша Артемова устроила вампирскую вечеринку в честь своего дня рождения
Саша Артемова устроила вампирскую вечеринку в честь своего дня

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек

Еще по теме

Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной
Российские вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса
Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России