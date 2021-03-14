Вирусолог назвал долю невосприимчивых к коронавирусу россиян

Вадим Карасев

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Такую долю назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, передают «Известия».

По словам Лукашева, исследование, проведенное в Германии, показало, что треть населения имело клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. «Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — сказал он.

Как добавил вирусолог, пока неизвестно, что это означает на практике — болеют ли эти люди вообще или заболевание протекает в легкой форме. «Известно только, что у них есть клетки, которые способны узнавать и убивать свои клетки, зараженные коронавирусом», — объяснил он.

Ранее Лукашев сообщил, что коллективный иммунитет у россиян к коронавирусу сформируется к августу, а в Москве и Санкт-Петербурге еще раньше. По его словам, число переболевших намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев.