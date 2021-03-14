Власти КНДР разорвали все контакты с США

Вадим Карасев

Власти США с середины февраля безуспешно пытаются выйти на контакт с руководством Северной Кореи, "чтобы снизить риск эскалации". Однако до настоящего момента они не получили ответа из Пхеньяна, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена рассказал, что американское правительство начиная с середины февраля пыталось наладить диалог с КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке, через миссию в ООН, но на связь никто не вышел. Страна молчит уже больше года, несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжает межведомственный "обзор политики" в отношении Пхеньяна, чтобы оценить варианты противодействия растущей угрозе соседним государствам и мировому сообществу в целом.

"Мы продолжаем вести структурированный и подробный процесс, который объединяет разные точки зрения в правительстве, а также включает вклад аналитических центров и экспертов извне. Мы консультировались со многими бывшими правительственными чиновниками, связанными с политикой в отношении КНДР, в том числе с несколькими из предыдущей администрации. На протяжении всего процесса мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с нашими союзниками в Японии и Южной Корее. Мы внимательно выслушивали их идеи, в том числе в рамках трехсторонних консультаций", — уточнил источник.

Ранее NEWSTES писал, что северокорейские хакеры украли $300 млн на ядерную программу страны.