Во Франции заговорили о возможном выходе из Евросоюза

Анастасия Иванова

Франция может вскоре покинуть Евросоюз вслед за Великобританией, заявил французский журналист Лоран Эрбле в своей статье для журнала Le Figaro.

По его мнению, пандемия COVID-19 показала отсталость европейской промышленности и экономики, а руководство ЕС не оказывает необходимой поддержки странам – членам союза. Так, напомнил Эрбле, США выделили около пяти триллионов долларов для восстановления своей экономики, а в ЕС, в свою очередь, – порядка 300 миллиардов евро.

Кроме того, по словам журналиста, Евросоюз слишком медленно ведет переговоры по вакцине от коронавируса. Великобритания своим примером показала, что выход из ЕС может быть выгоднее, при этом собственная британская стратегия борьбы с пандемией оказалась эффективнее, отметил Эрбле.

цитирует журналиста РИА Новости.сообщало, что СМИ узнали причину обвального падения газовых запасов Европы.