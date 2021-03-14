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Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»

Военные атташе из 50 стран привились российской вакциной «Спутник V»Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей — в общей сложности около 300 человек — прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил руководитель Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Александр Кшимовский, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 марта.

По его словам, это сделано, в частности, для «безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров».

Массовая вакцинация «Спутником V» проводится в Вооруженных силах России. По данным военного ведомства, по состоянию на 13 марта препарат получили свыше 389 тысяч военнослужащих.

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, в российских вооруженных силах отмечается наиболее низкий показатель заболеваемости COVID-19 по России.

13 марта сообщалось, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились семь миллионов человек.

Россия

По материалам: lenta.ru
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