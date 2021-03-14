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Врач оценил опасность сочетания огурцов и помидоров в салате

Врач оценил опасность сочетания огурцов и помидоров в салатеФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сочетание огурцов и помидоров в салате не представляет опасности, потому что в течение дня человек съедает много разных продуктов, которые могут оставаться в желудочно-кишечном тракте еще долго. Такое мнение озвучил врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков в видео, опубликованном на YouTube-канале его клиники коррекции веса.

«И вот вы съедаете, а там все равно все это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть все, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землей», — отметил Ковальков.

Ранее Ковальков назвал способ избежать переедания. По его словам, помочь в этом могут отруби. Ковальков подчеркнул, что отруби — это совершенно натуральный продукт, который представляет собой оболочку зерна. Именно с них диетолог посоветовал начинать прием пищи.

Россия

По материалам: lenta.ru
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