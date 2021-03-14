Все еще любит? Дава оставил послание Бузовой:»Чувства так быстро не проходят»

Алексей Вольцев

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян объявили о расставании. Однако экс-возлюбленные все еще продолжают делиться своими переживаниями с поклонниками. Знаменитости никак не могут отпустить ситуацию.

Несмотря на то, что Ольга обвинила Даву в измене и избиениях, парень не держит на нее зла. Блогер продолжает относится к девушке с уважением и благодарностью.

«Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день — с уважением. Любил, и чувства так быстро не проходят… Это жизнь, это отношения, как мы видим, всё может произойти», — заявил Давид.

Сама же Ольга тоже оставила послание бывшему возлюбленному. В Прощеное воскресенье девушка опубликовала у себя в Instagram пост. В нем теледива отметила, что, если бы люди не боялись просить прощения, жить было бы легче. Поклонники уверены, что пост адресован Даве.

«Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него. Любовь там, где нет эгоизма», — заключила Бузова.

[media=https://www.instagram.com/p/CMZOq71Hnlm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]