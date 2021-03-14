«За грехи вольные и невольные»: перед кем каялись Бузова, Тюльпанова и другие в Прощеное воскресенье?

Алексей Вольцев

Сегодня вся страна празднует Масленицу. А вместе с тем и готовится к Великому посту. В этот день многие знаменитости отдали дань православным традициям и попросили прощения у тех, кого могли обидеть.

35-летняя Ольга Бузова с самого утра обратилась к поклонникам. Певица надеется, что святой праздник станет еще одним поводом задуматься о важности прощения, а также будет стимулом для хороших и добрых дел. «Важно сделать первый шаг навстречу, чтобы сказать теплые слова любимым, помириться, попросить прощения… Если бы люди могли не причинять боль, или хотя бы признавать вину и свои ошибки — было бы легче жить», — отметила она.

Ольга принесла извинения подписчикам. «Мои хорошие, и вы простите меня, пожалуйста, если я обидела кого-то…Искренне простите! И я прощаю, и пусть Господь простит всех нас», — заключила Бузова

О плохих поступках высказался и певец Данко. «Люди, простите меня за грехи мои вольные и невольные», — говорит он в видеообращении. Однако неравнодушные уверены, что 51-летнему артисту не за что извиняться. «Да вы что, какие грехи? Здоровья вам и радуйте нас!»; «Удачи тебе во всем»; «Конечно, прощаем», — откликнулась публика.

Милана Тюлпанова же подняла в Прощеное воскресенье еще более сложную тему — предательство. Ведь, по мнению девушки, такое прощать не то что непросто, а порой даже и не стоит. «Исходя из своего опыта, если бы во мне было чуть больше решимости и чуть меньше страха быть отвергнутой, я бы, как минимум, позвонила всем, перед кем чувствую вину и перед кем я была не права. А некоторым мне и не позвонить уже даже и не сказать ничего», — написала она.

Егор Крид не просто попросил прощения у родных, но и сделал им подарок. Маме он вручил букет, а с отцом записал совместную песню. «В первую очередь хочу извиниться перед своими родителями. Простите за все нервы. Я был тем еще трудным ребенком. Я вас люблю», — откровенничал певец.

А 59-летняя Роза Сябитова жалеет лишь об одном: она многое не успела сказать умершему супругу. «Перед мужем я бы извинилась, что мало любила. Молодая была, ума-разума не хватило, не подсказал никто. Не думала, что рано умрет. Поэтому любви надо больше давать, а я зациклилась на детях», — поделилась она.

Похоже, что и Виталий Гогунский сегодня покаялся перед близкими. «Всегда есть, за что попросить прощение у мамы: за недостаточное внимание, за малое количество добрых слов. Потому что маму воспринимаешь как должное. Всегда есть, за что попросить прощение у друзей — это только укрепляет дружбу. А у девушек надо попросить прощение за то, что не оправдал их ожиданий. Это же святое дело», — признался актер.

Отметим, что не все звезды придают значение празднику. Так, Виталина Цимбалюк-Романовская отказалась от традиции и не собирается просить прощения. «Я ничего плохого не делаю и не праздную Прощеное воскресенье. Может это психологическая разгрузка для тех, кто действительно чувствует за собой вину. У меня просто такого чувства нет, я не знаю, что сказать по этому поводу», — заключила экс-супруга Джигарханяна в интервью Teleprogramma.pro.