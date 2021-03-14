Заговоры-шепотки, чтобы уложить ребенка спать

Вадим Карасев

Каждый родитель сталкивается с необходимостью уложить своего ребенка спать, и не всегда это получается сделать быстро. Короткие эффективные шепотки помогут усмирить кроху и помочь ему спокойно уснуть.

Испокон веков люди искали простые и действенные способы, чтобы получить необходимое и при этом не потратить много сил и времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с эффективными заговорами-шепотками, которые использовали наши предки для того, чтобы укачать расшалившихся детей, быстро уложить их спать и обеспечить им спокойную ночь без дурных сновидений.

1. Помочь ребенку успокоиться перед сном и оставить проживания поможет шепоток, который читают над младенцем, поглаживая его по спине:

«Как цветы на ночь лепестки закрывают, так и дитя мое спокойно засыпает. Спи, милый мой (имя), усни, глазки милые сомкни».

2. Этот заговор читают сразу после заката, чтобы ребенок спокойно уснул и видел добрые сны. Важно, чтобы сон не пришел во время самого заката: спать в этот момент небезопасно из-за возможности подхватить болезнь.

«Солнце за гору садится, всякой птице спать велит ложиться. Птицы засыпают, ночь в права вступает. Мой ребенок крепко спит, сны красивые глядит. Засыпай, любимый мой, крепко спи, мама с тобой».

3. Заснуть расшалившемуся или плачущему ребенку поможет следующий шепоток-заговор:

«Сорока по полю бежала, капли дождевые в банку собирала. Капельку возьмет — солнышко взойдет, другую в баночку положит — травка высыхает, ветер утихает. Третью каплю крылом в банку смахнет — день погожий настает. Как буря утихает, так и мой/моя (имя) засыпает».

4. Угомонить заигравшееся дитя поможет и следующий заговор:

«Как у дерева больного вновь силы налились, ветки расти принялись. Дереву тому помогу, неугомонный нрав со своего ребенка перетяну. Уж как он прыгал, как скакал, устали-печали не знал, так и успокоится, крепко заснет, без тревог отдохнет. Силы избыточные, заснуть мешающие, дереву отдам, чтобы крепко росло, дитю моему помогло».

5. Справиться с капризным ребенком, если он не может уснуть из-за боли или недомогания, поможет этот шепоток:

«Гуси налетели, громко загалдели, долго не ели — без устали летели. Притомились, приземлились, враз умолкли. К озеру спускаются, в нем окунаются. Как с гусей вода, так и с дитя моего худоба. Враз по перьям капали скатываются, и (имя) мой следом замолкает, крепко засыпает».