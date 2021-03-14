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Захарова объяснила отсутствие «прямой агрессии» Запада против России

Захарова объяснила отсутствие «прямой агрессии» Запада против РоссииМария ЗахароваФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Западные страны не решаются на открытую агрессию против России только потому, что наша страна выстроила систему обороны, не позволяющую это сделать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС в воскресенье, 14 марта.

«Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии [против РФ]? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают», — сказала она.

14 марта сообщалось, что в докладе, который подготовил комитет по вопросам обороны палаты общин британского парламента, предсказан исход возможной войны с Россией. В частности, в документе отмечается, что артиллерийская дуэль танковых подразделений двух стран в случае конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу военных Соединенного Королевства.

При этом ранее шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции.

В мире

По материалам: lenta.ru
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