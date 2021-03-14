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Захарова ответила сделавшему ей предложение болгарину

Захарова ответила сделавшему ей предложение болгаринуФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала представление с папахой, саблей и конем, которое устроил болгарский журналист Борис Анзов у здания дипведомства, пытаясь таким образом сделать ей предложение.

«Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — так ответила Захарова на акцию журналиста. Она добавила, что узнала о случившемся «уже потом от коллег и от охраны здания».

13 марта у здания МИД России задержали болгарского журналиста Бориса Анзова в кавказской национальной одежде и с игрушечным оружием. Вместе с ним были задержаны 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья. Они устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне. После задержания болгарин заявил, что хотел сделать предложение официальному представителю МИД Марии Захаровой. В Instagram Анзов объяснил свое выступление желанием поздравить Захарову с Международным женским днем.

Россия

По материалам: lenta.ru
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