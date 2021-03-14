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Захарова заявила о "грязной кампании" Запада против вакцины "Спутник V"

Захарова заявила о "грязной кампании" Запада против вакцины "Спутник V"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от коронавируса.

"Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины", - сказала она в эфире "Соловьев Live" в YouTube.

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".


"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена", - указала Захарова.

В мире

По материалам: ria.ru
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