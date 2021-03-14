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Замглавы ЕК Тиммерманс назвал стратегию Евросоюза по вакцинации ошибочной

Замглавы ЕК Тиммерманс назвал стратегию Евросоюза по вакцинации ошибочной
Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что Евросоюз не избежал ошибок в стратегии по вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel AM Sonntag.


"Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки", — сказал он, добавив, что понимает требования поставить препараты как можно быстрее.

При этом Тиммерманс призвал подводить итоги уже после пандемии: тогда можно будет увидеть, что было ошибочным, а что правильным. Совместный заказ вакцин он назвал верным решением, хотя отметил, что это соглашение отвечает интересам более богатых стран, таких как Германия.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки французско-британского препарата Sanofi-GSK и немецкого CureVac, но их производители пока не подали заявки на регистрацию.
В мире

По материалам: ria.ru
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