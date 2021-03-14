Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Сегодня, 10:20 Лидия Мартынова
Журналист Лоран Эрбле в своей статье в журнале Le Figaro предупредил о возможном выходе Франции из Евросоюза.
Автор считает, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько просела европейская промышленность и экономика.
Эксперт фактически возлагает вину за это на руководство Евросоюза. По его мнению, оно препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам - членам союза.США выделили почти пять триллионов долларов для помощи национальной экономике, тогда как в Европе финансирование составило около 300 миллиардов евро.
По материалам: ria.ru