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Зюганов предложил ввести новый налог

Зюганов предложил ввести новый налог
В России нужно ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей, написал в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям — с формально низкими доходами, но существенным имуществом, — выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, лидер КПРФ заявил о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".


Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021-2023 год повысить налоги на не инвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. НДФЛ для людей, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона в год, должен, по мнению экспертов, составить 20-24 процента.


С 1 января в России перестала действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год, вырос с 13 до 15 процентов. Эти деньги будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Россия

По материалам: ria.ru
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