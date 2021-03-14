Зюганов выступил за налог на "подозрительно богатых"

Лидия Мартынова

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов убежден в том, что в России важно внедрить повышенный налог на "подозрительно богатых" людей.

Его задумка стала ответом на предложение министерства труда и социальной защиты РФ ограничить "подозрительно бедным" семьям –с формально низкими доходами, но существенным имуществом, – выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

"Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия". Эти и другие требования как раз содержатся в Программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни", а также в Антикризисном плане, сформированном по итогам Орловского международного экономического форума", – написал Зюганов в Telegram-канале.

сообщало, что Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube.