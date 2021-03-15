104-летний москвич сделал прививку от коронавируса

Вадим Карасев

В Москве прививку от коронавируса сделал 104-летний мужчина, причем перенес ее хорошо. Об этом в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт" рассказал главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице вакцинировались уже более 700 тысяч человек, половина из них — люди старшего поколения.

Мы на сегодняшний день видим, что пациенты старшего возраста в некоторых случаях переносят вакцину даже лучше, чем пациенты более молодые... Надо сказать, что самому пожилому человеку, который вакцинировался в Москве, 104 года. Этот человек перенес прививку очень хорошо, и мы на сегодняшний день наблюдаем за его состоянием.

Как писал NEWSTES, прирост случаев COVID-19 в Москве достиг минимального с начала сентября уровня.

Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.