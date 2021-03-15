Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка — фото

Лидия Мартынова

Совсем скоро в семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой произойдет важное событие — супруги станут родителями в третий раз! Об этом буквально несколько минут назад сообщила сама Альбина, продемонстрировав фото с прилично округлившимся животом.

Новость о прибавлении в звездном семейство стала настоящим шоком для ее поклонников. «В ожидании!» — поделилась 41-летняя артистка, показав себя в положении. Судя по размеру живота Альбины, появление малыша на свет не за горами.

Пользователи Сети вовсю поздравляют Джанабаеву со столь важным событием и желают ей легкой беременности.

«Я думаю, почему у вас лицо поменялось? А вот оно что! Круто, поздравляю!»; «Альбина, какое счастья! Рады за вас с Валерием!»; «Наша Альбиночка станет многодетной мамой! Какие радостные новости с утра!»; «Альбина, вы прекрасны в положении, просто светитесь!» — отметили подписчики.

Напомним, сегодня Меладзе и Джанабаева воспитывают двоих сыновей — 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. Пока супруги, узаконившие отношения в 2014-ом, не озвучивают пол будущего ребенка. Для артистки это первый брак, для Валерия — второй, также у него три дочери от экс-супруги Ирины Малухиной.