Александр Морозов сделал ремонт в квартире названной дочери в Магнитогорске

Анастасия Иванова

Известный юморист недавно узнал, что вполне может быть отцом взрослой дочери: некая Анастасия Морозова из Магнитогорска называет себя дочкой юмориста. Александр и 27-летняя Настя прошли ДНК-тест, чтобы узнать правду.

Звезда «Кривого зеркала» надеялся на положительный результат теста, но исследование, увы, не выявило родства между ним и Анастасией. Юморист даже немного расстроился, ведь успел здорово поладить с Морозовой, а также тремя ее малышами. Александр даже называет их внуками.

Настя замужем, супруг Олег работает резчиком. Он тоже, как и его жена, является выходцем из детдома. Семья живет небогато, поэтому артист решил помочь новой знакомой или, как он теперь называет Анастасию, названной дочери. По инициативе Морозова супруги начали ремонт в гостиной своей квартиры в Магнитогорске. 47-летний Александр лично выбирал товары в гипермаркетах, что для него несвойственно. «Хочу видеть качество и комфорт», — заявил звезда.

В итоге в большой комнате поменяли проводку, поклеили новые обои, установили добротную дверь. Затем команда рабочих собрала красивую мебель и установила светильники.

Напомним, Анастасия Морозова попала в детский дом в возрасте двух лет. Позже ее удочерила Наталья Мухаметкужина. Однако девочка больше поладила с приемным отцом, чем с матерью. По словам женщины, Настя даже просила папу уйти от нее. «Обидно это было слушать. Это мне стоило рака груди», — заявила Мухаметкужина.

По словам Морозовой, в 14 лет она вновь попала в детский дом, так как приемные родители начали злоупотреблять спиртным. Сейчас она с ними почти не общается. В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Настя и Наталья Павловна встретились впервые за долгое время. По словам Мухаметкужиной, после очередной крупной ссоры с девочкой она сразу вызвала органы опеки.

Спустя годы Настя извинилась перед приемными родителями за свое вздорное поведение. «Она все время говорила: «Мама, прости». Она вспоминает про нас, когда деньги нужны», — недоверчиво говорила Наталья Павловна.