Алексей Безус заговорил о подрыве репутации

Вадим Карасев

У Алексея Безуса сейчас гостит дочка Мия со своей мамой, и Леше вроде бы не должно быть дела до его прошлого с Миленой Безбородовой. Но обида на шоу ББ, где его выставили не с лучшей стороны, так сильна, что Безус до сих пор не может успокоиться и не вспоминать о том, как несправедливо с ним поступили, даже не пригласив на съемки, чтобы он мог защищаться.

«Никогда не думал получить от вас столько слов поддержки, сколько я получил во время недавнего скандала! Я вам благодарен и ценю это отношение. Да, я про ту ситуацию, которая была на шоу ББ. Конечно, меня очень задела та ситуация. Во-первых, потому что это делалось за моей спиной, а во-вторых, ни одного факта не было названо, что меня оскорблять», - удивляется Безус.

Алексей Безус заговорил о своей репутации и ее подрыве, который был на шоу ББ, а затем заговорил о необходимости восстановить ее. Война с Миленой Безбородовой, которая «с горем убежала от абьюзера», но не перестает о нем вспоминать, продолжается. Тем более что Лешу активно поддерживают пользователи, пишет newstes.ru.Недовольство фолловеров вызывает не только поведение Безбородовой, но и ее высказывания на темы политики, медицины. Хейтеры все мечтают отправить ее в теневой бан Инстаграм или вообще лишить аккаунт, но пока не слишком прилагают для этого усилия. А Безуса, который решил начать жить по-новому, дружно поддерживают.По мнению Леши, вовсе не плохо быть принципиальным и требовательным. Это не повод оскорблять его, позволять себе негативные высказывания об интимных вещах. Он не может понять, почему Безбородова не угомонится и не оставит его в покое. Хотя это как раз понять легко. Если бы не тема больных отношений, ей бы не удалось раскрутить аккаунт за периметром.Безус нашел способ бороться с призраками прошлого. Он будет рассказывать подписчикам разные факты о себе, чтобы они сами сделали вывод, что он вовсе не такой плохой, как может показаться. Сейчас он мечтает о надежных и крепких отношениях с девушкой, чтобы можно было спокойно общаться с дочерью, и новая возлюбленная спокойно приняла его ребенка.