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Алексей Кудряшов посмеялся над Настей Балинской из-за провалившегося носа

Алексей Кудряшов посмеялся над Настей Балинской из-за провалившегося носа

Алексей Кудряшов и Настя Балинская разошлись окончательно и больше не делают попыток строить любовь. Однако оставить друг друга в покое не могут. То Настя выскажется в адрес экс-бойфренда, то он позволит себе отпустить едкую реплику. Последнее высказывание Кудряшова о Балинской пользователи сочли чересчур жестоким даже для него.

Настя Балинской после очередной ринопластики переживает проблемы со здоровьем. На кончик носа ей поставили пластину, но она не прижилась, началось отторжение, пошел отек, нос начал гнить. По словам Насти, у нее осталось не больше двух месяцев, после чего начнется необратимый процесс. Операция стоит полмиллиона рублей, которых у нее нет, пишет newstes.ru.
Деньги экс-участница собирает по социальным сетям, обращаясь к подписчикам и уверяя, что будет рада даже рублю. Одновременно она успевает поязвить в адрес Алексея Кудряшова, которого она, по ее словам, бросила из-за его увлечения запрещенными препаратами. Сам Кудряшов с этим не согласен. Он занимается спортом, ведет правильный образ жизни.

Неудивительно, что Алексея задело высказывание Балинской, о котором ему сразу же сообщили подписчики, и он ответил в своем стиле, довольно цинично заявив, что употребляет запрещенные препараты, скорее, Настя, чем он, ведь нос провалился именно у нее, а не у него. Очевидно, что никакой жалости к бывшей невесте Кудряшов не испытывает.

«Кто ещё из нас употребляет, провалился нос не у меня», - язвит Алексей.

Как-то неудачно складывается жизнь Балинской за периметром. Только сделала ринопластику, и снова проблемы. Это не первая операция, и с каждым разом результат становится все хуже и хуже. Что будет, если ей не удастся собрать нужную сумму? Есть ли у нее достаточное количество фолловеров, готовых помочь?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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