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Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным

Алена Савкина намекает на помолвку с Ильей Семиным

Появились новости от Алены Савкиной, интриговавшей поклонников несколько дней назад. Молодая мамочка прославилась на проекте не только истеричностью и неразборчивостью в связях, но и огромным желанием выйти замуж. Последний кавалер Илья Семин ближе других оказался к свадьбе с Аленой. Девушка намекает, что помолвка уже состоялась.

Стало известно, почему Алена Савкина так счастлива в последние дни. Безусловно, возвращение Ильи Семина само по себе приятный повод для счастья, но дело не только в этом. Внимательные подписчики заметили у Семина кольцо на пальце. И хотя у самой Алены на пальце колечка почему-то не видать, Савкина намекает, что ее жених окольцован, пишет newstes.ru.
Правда, сам Семин не хвастается официальной помолвкой, но что еще думать пользователям после намеков Савкиной на сногсшибательную новость и на помолвку. О квартире она уже все рассказала, сауной похвасталась, о раздаче рекламных вещей говорила, осталось только про личную жизнь поговорить. Хотя в запасе еще есть тема открытия магазина или запись новой песни.

Многие пользователи, когда Алена хвасталась, заподозрили, что речь о беременности, поэтому новость о помолвке воспринимают с облегчением. Все-таки Алена чересчур любит терять голову. Все помнят, как легко и быстро она забеременела после знакомства с Ильей Яббаровым. Так же легко и быстро прекратились их отношения уже в первые месяцы беременности.

[media=https://www.instagram.com/p/CMcKwkiA3Fc/]

«Неужели наконец-то нашелся жених?», «А свое кольцо где? Жениху подарила, а в ответ нет?», «Такой бредя вся эта любовная история», - высказываются пользователи.

С Ильей Семиным у Алены тоже все разворачивалось быстро. Только недавно она пылко объяснялась в любви, рассказывала, как они познакомились, уверяла, что готова на все ради того, чтобы быть счастливой. Может, все-таки и о втором ребенке подумывает? Квартиру нашли попросторнее, детскую теперь есть, где устроить, Татьяна Владимировна живет с ними - чем не повод для счастья?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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