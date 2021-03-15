Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу

Вадим Карасев

Альфа-банк нанял рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на постоянную работу. Его новая должность – директор по работе с молодежью, сообщили в пресс-службе учреждения.

Позиция была учреждена в корпоративной структуре специально для нового сотрудника, его задача – привлекать молодых клиентов. Глава отдела маркетинга и коммуникаций Алексей Гиязов утверждает, что Моргенштерн "настроен на серьезную работу" и обещает работодателям не давать поводов краснеть за него.

"Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты... Мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка", – сказал он.

Как сообщал NEWSTES, ртанее Федеральная антимонопольная служба завела дело в связи с выходом рекламного клипа "Альфа-банка" со скандальным исполнителем. От участников видео и его заказчиков потребовали дать объяснения ведомству.