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Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу

Альфа-банк нанял рэпера Моргенштерна на постоянную работу

Альфа-банк нанял рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна на постоянную работу. Его новая должность – директор по работе с молодежью, сообщили в пресс-службе учреждения.

Позиция была учреждена в корпоративной структуре специально для нового сотрудника, его задача – привлекать молодых клиентов. Глава отдела маркетинга и коммуникаций Алексей Гиязов утверждает, что Моргенштерн "настроен на серьезную работу" и обещает работодателям не давать поводов краснеть за него.

"Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты... Мы учли обратную связь от ФАС по поводу клипа с нашим новым коллегой и хотим снять претензии к образу реального сотрудника банка", – сказал он.

Как сообщал NEWSTES, ртанее Федеральная антимонопольная служба завела дело в связи с выходом рекламного клипа "Альфа-банка" со скандальным исполнителем. От участников видео и его заказчиков потребовали дать объяснения ведомству.

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По материалам: uposters.ru
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