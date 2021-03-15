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Американский журналист объяснил победы Большунова тяжелой жизнью в России

Американский журналист объяснил победы Большунова тяжелой жизнью в России

Американский журналист Билл Маккиббен в подкасте FasterSkier объяснил успех российского лыжника Александра Большунова непростой российской жизнью. По словам репортера, страна, где ценятся только победы, это тяжелое место для любого человека. 

"Я провел немало времени в России в прошлые годы. Это огромная страна, и это тяжелое место для любого. Не думаю, что людям там интересны какие-то истории, драмы и что-то такое. Их интересуют только победы. Не побеждаешь — все, ты свободен. В этом тоже есть своя сложность. Но здорово, что в предстоящие годы будет эта история. Очень хорошо, что Большунов борется с норвежцами", — сказал он.

Маккибен добавил, что ему приятно следить за устоявшимся стилем спортсмена. Глядя на его технику, он словно возвращается в прошлое лет на 15–20 назад, когда лыжники пользовались классическими приемами.

Ранее NEWSTES писал, что тренер сборной Норвегии восхитился Большуновым, сравнив его по силе с медведем.

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По материалам: uposters.ru
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