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Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время

Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Экономика

По материалам: ria.ru
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