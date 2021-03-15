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» Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Сегодня, 14:20
Лидия Мартынова
Экономика
По материалам: ria.ru
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