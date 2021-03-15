Анастасия Волочкова: «Даже не знаю, где живет дочь»

Лидия Мартынова

Последние несколько лет дочь балерины живет с отцом — бывшим супругом Волочковой Игорем Вдовиным — и его семьей. Не так давно они переехали в новую квартиру, но Анастасии адрес никто не сообщил.

Анастасия Волочкова уверяет — Ариадне нельзя рассказывать о новом местоположении звездной матери. Нередко девочке вообще запрещают видеться с балериной или даже созваниваться, правда, они все равно находят возможности для общения. «Я сейчас даже не знаю, где она живет. Мой бывший муж и его женщина запретили дочери говорить, где эта квартира, которая за мои же деньги и снимается. Мне это неприятно. А он меня заблокировал и не идет на контакт», — заявляет Волочкова.

По словам Анастасии, она сама хотела, чтобы Ариша переехала к папе, ведь девочке это было комфортно по многим причинам. «Она выбрала лицей, и ей удобнее стало жить у отца. Я сама настояла, ведь Игорь ранее видел ее раз в полгода. Я сказала: «Побудь отцом». Я хотела, чтобы дочь там пожила, посмотрела этот спектакль псевдосчастливой семьи и сама принял решение, где ей лучше и с кем», — признается балерина.

При этом звезда много лет назад объяснила наследнице, что для нее очень важна собственная личная жизнь. Ариадна с пониманием отнеслась к потребностям матери и хочет, чтобы та была счастлива. «Я с Аришей договорилась еще очень давно. Я сказала, что не могу быть все время рядом с ней. Я женщина, мне нужен мужчина. Я мечтаю выйти замуж и создать свою семью. Я не смогла бы как моя мама, которая вцепилась в меня и не давала мне прохода», — отмечает Анастасия в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, что до недавних пор 45-летняя Волочкова намеревалась сыграть свадьбу с бойфрендом, которого тщательно скрывала от публики. Тем не менее, внезапно балерина рассталась с мужчиной и отменила торжественное событие. «Я решила завершить эти отношения. Искренность — очень редкое качество в наши дни... И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, верю, меня поймут. Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел», — заключила тогда она.