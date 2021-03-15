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Анна Семенович заморозила яйцеклетки

Анна Семенович заморозила яйцеклеткиФото: @ann_semenovich

Российский актриса и телеведущая Анна Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник».

По словам актрисы, до 40 лет она не задумывалась о материнстве, однако в итоге «созрела» для того, чтобы завести детей. Семенович пояснила, что пройдет эту процедуру еще раз, хотя сделала решилась на этот шаг «на всякий случай». «У меня все прекрасно с женским здоровьем, я за ним очень тщательно слежу. Никаких противопоказаний для того, чтобы рожать самой, врачи не видят. Я намерена сама выносить и родить ребеночка», — приводит ее слова газета.

Также телеведущая добавила, что рассматривает возможность усыновления ребенка. «Возможно, сделаю это, но после того, как рожу своих детей. Когда я пойму, что такое быть матерью, проживу это, тогда и смогу принять такое решение», — заключила она.

Ранее Семенович заявила, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Она пожаловалась, что три года назад была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. При этом, утверждала певица, сейчас у нее шестой размер, и грудь может снова увеличиться.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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