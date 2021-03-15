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Асмус снова сыграет в «Тексте»: «Будет жестче, чем кино для взрослых»

Асмус снова сыграет в «Тексте»: «Будет жестче, чем кино для взрослых»

Кристина Асмус, бывшая супруга Гарика Харламова, как в шутку обвиняют девушку ее подписчики, «совсем распоясалась», подмечая данной фразой то, что девушка перестала видеть какие-либо грани приличия на съемочной площадке и полностью отдалась искусству. Нашумевший фильм «Текст», где Кристина поучаствовала в крайне откровенной сцене, по сей день обсуждаем, но как выяснилось, у Асмус для публики уже появился новый сюрприз. Она еще раз сыграет в «Тексте», только теперь не в кино, а в спектакле.


«Сегодня у нас спектакль «Текст». Этот самый «Текст», но спектакль не по фильму, как многие думают, а по роману Дмитрия Глуховского. Вот, мне в жизни выпал джек-пот: я играю Нину и в фильме «Текст», и в спектакле. Поэтому, если вам интересно посмотреть, сравнить, — это совершенно разные две мои роли — приходите», — не стесняясь своей запоминающейся роли говорит звезда.

К слову, если вам показалась знакомой фамилия Глуховского, это тот самый писатель, создавший вселенную «Метро» и написавший популярные книги «Метро 2033», «Будущее», «Сумерки». Почему-то его потянуло с фантастики на реалистичные романы, однако, возможно, именно эта область принесет Глуховскому еще больше успеха.

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По материалам: popcake.tv
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