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Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде

Билли Айлиш получила "Грэмми" за саундтрек к фильму о Бонде
Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала премию "Грэмми" в категории "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, говорится на официальном сайте организации.

Сообщается, что Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.

Песня No time to die была написана для одноименного фильма о супершпионе Джеймсе Бонде. Выход последней части бондианы на большие экраны запланирован на октябрь 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавируса.

США, состоится вечером в воскресенье, на ней объявят победителей в большинстве номинаций, но по ряду из них победители объявляются в течение всего дня.
В мире

По материалам: ria.ru
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