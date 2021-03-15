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Билли Айлиш получила «Грэмми»

Билли Айлиш получила «Грэмми»Билли АйлишФото: Danny Moloshok / Reuters

Американская поп-звезда Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом. В номинации также были представлены певицы Tейлор Свифт — за трек к мюзиклу «Кошки», Синтия Эриво с песней к фильму «Гарриет», композиторы Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес и другие музыканты.

Ранее сообщалось, что двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал «Грэмми». Он получил награду за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN.

В октябре 2020-го Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы. В клипе, помимо самой Айлиш, вставлены кадры из фильма, ранее не демонстрировавшиеся публике. В частности, показаны любовные отношения между Джеймсом Бондом (Дэниел Крейг) и Мадлен Суонн (Леа Сейду). Клип посмотрели три миллиона раз за менее чем 12 часов. Также ролик попал в тренды YouTube.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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