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Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"

Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"
Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии.

Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, "лучшим альбомом года" стал альбом Folklore американской певицы Тейлор Свифт.

Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.

В мире

По материалам: ria.ru
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