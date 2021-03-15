Билли Айлиш завоевала еще одну статуэтку "Грэмми"

Алексей Вольцев

Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии.

Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, "лучшим альбомом года" стал альбом Folklore американской певицы Тейлор Свифт.

Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.