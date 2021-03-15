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Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну

Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайнуФото: Facebook

Американский тиктокер Анди Набил (Andy Nabil) рассказал, к какому неожиданному результату привел тест на ДНК, который он сдал в декабре 2020 года. 26-летний американец узнал, что он не единственный ребенок у отца, как он считал до этого. Своей историей он поделился в TikTok.

Набил записал видео в ответ на вопрос другой блогерши, которая интересовалась, кто из ее подписчиков когда-либо раскрывал семейную тайну благодаря ДНК-тесту. В результатах экспертизы, которые пришли тиктокеру, утверждалось, что его отец — вовсе не тот мужчина, который его воспитал. Биологический отец Набила был донором спермы, от которой родились еще 30 человек. Братья и сестры блогера живут в США, во Франции, Великобритании и Ирландии, а также в Средней Азии.

«Я проснулся два дня назад, думая, что я единственный ребенок, а теперь я узнал, что я второй по старшинству из 31», — поделился блогер.

О том, что его отец был донором семени, американец узнал из интернета. Оказалось, что несколько лет назад мужчина встречался с биологическими детьми в Мексике.

Ознакомившись с результатами теста, парень решил найти родственников. 14 марта он опубликовал видео, в котором показана часть из них. Братья и сестра представляются и говорят, откуда они. Большинство родственников Набила, появившихся в ролике, проживают в Америке.

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По материалам: lenta.ru
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