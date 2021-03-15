Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce

Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce

Болгарское автомобильное ателье GB Design провело работу над модернизацией старого автомобиля ВАЗ-2101. В результате немолодая "копейка" получила салон, выполненный в стиле премиальных авто – таких, как Rolls-Royce или Maybach.

Тюнинг-работа была выполнена к 50-летнему юбилею модели, который отмечали в прошлом году. Автомобиль сначала разобрали, затем провели восстановление кузова и обеспечили полную шумоизоляцию салона. После этого машине практически целиком переделали интерьер.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Комментаторы болгарского издания "Факти" оказались восхищены салоном авто – они посчитали, что у ателье получилось "стильное ретро". Некоторые предложили летом катать на машине туристов, другие назвали эту модель лучшим советским автомобилем.

ВАЗ-2101 был разработан для Советского Союза фирмой FIAT на основе модели 124. Итальянцы внесли в конструкцию машины множество изменений, чтобы адаптировать ее под дороги СССР и особенности местного рынка. Значительно модернизированные наследники "копейки" продержались в производстве до 2012 года в России и до 2014 года в Египте.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в Чечне
Бывший боец полка имени Кадырова рассказал о массовых расправах в
Россиянин заживо сгорел в машине после попытки водителя сбежать от полиции
Россиянин заживо сгорел в машине после попытки водителя сбежать от
В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет
В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Аналитик обозначил коридор колебаний курса рубля на ближайшее время
Звезду популярного российского шоу задержали с наркотиками
Звезду популярного российского шоу задержали с наркотиками
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
Известный российский ведущий обвенчался с молодой возлюбленной
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Попавшего под санкции США депутата Рады исключили из "Слуги народа"
Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce
Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce
"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл, как отпразднует получение "Грэмми"
"Зарезать лошадь и сделать куырдак": казах-железнодорожник раскрыл,
Названы профессии с наибольшим числом желающих уволиться россиян
Названы профессии с наибольшим числом желающих уволиться россиян
Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве
Модернизированную электричку City Express запустили в Киеве

Топ на сегодня

В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку премьера
Лидер одной из правящих партий в Словакии выступила за отставку
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
Соратники Ельцина раскрыли роль его супруги в российской политике
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Еще по теме

Rolls-Royce не справляется с потребительским спросом на Cullinan
Rolls-Royce приостановит производство модели Phantom
Великолепие на колесах: в столице Великобритании продадут уникальный автомобиль Rolls-Royce (ФОТО)
Компания Hongqi анонсировала роскошный седан в стиле Rolls-Royce