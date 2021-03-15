Болгары восхитились тюнингом советской "копейки" под Rolls-Royce

Вадим Карасев

Болгарское автомобильное ателье GB Design провело работу над модернизацией старого автомобиля ВАЗ-2101. В результате немолодая "копейка" получила салон, выполненный в стиле премиальных авто – таких, как Rolls-Royce или Maybach.

Тюнинг-работа была выполнена к 50-летнему юбилею модели, который отмечали в прошлом году. Автомобиль сначала разобрали, затем провели восстановление кузова и обеспечили полную шумоизоляцию салона. После этого машине практически целиком переделали интерьер.

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Комментаторы болгарского издания "Факти" оказались восхищены салоном авто – они посчитали, что у ателье получилось "стильное ретро". Некоторые предложили летом катать на машине туристов, другие назвали эту модель лучшим советским автомобилем.

ВАЗ-2101 был разработан для Советского Союза фирмой FIAT на основе модели 124. Итальянцы внесли в конструкцию машины множество изменений, чтобы адаптировать ее под дороги СССР и особенности местного рынка. Значительно модернизированные наследники "копейки" продержались в производстве до 2012 года в России и до 2014 года в Египте.