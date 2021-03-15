BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?

Лидия Мартынова

Кажется, BTS снова «взорвали» Twitter! Несмотря на то, что эти ребята не выиграли награду на церемонии, все пользователи сети говорят только о них! Мы с вами уже посмотрели это фееричное выступление, однако, не поговорили о том, что осталось за кадром. В то время, когда мальчики выступали, на Weverse вновь разместили карту мира с фиолетовыми огнями, которая, как и всегда, оповещала АРМИ о том, в каких уголках света располагается больше всего фанатов «Бантан». Стоит ли говорить о том, что в разгар Грэмми «лампочки» горели практические везде?!

Еще одним знаменательным событием, связанным с церемонией, стало празднование ангелочками появления на сцене Грэмми. Они, проведя немного времени на VLIVE, подготовили вкусный двухъярусный тортик с логотипом группы и соответствующей надписью, а также повесили шарики со словами благодарности на фоне: «Спасибо, АРМИ!»

«Я так горжусь вами. Вы стали теми артистами, той мощью, о которой даже не подозревали несколько лет назад. Когда то я случайно нашел ваши песни и увидел 7 обыкновенных забавных мальчишек и решил остаться на ваших аккаунтах по случайности, а сегодня вы знамениты на весь мир», — трогательно отозвался о BTS поклонник.

i’m so proud of the artists you’ve become, so full of integrity and passion just like on day 1. great things will come your way i’m sure of it 💜 @bts_twt pic.twitter.com/HSwNwL8wzS — dina⁷ (@vhkooks) March 15, 2021