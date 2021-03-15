Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?

BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?

Кажется, BTS снова «взорвали» Twitter! Несмотря на то, что эти ребята не выиграли награду на церемонии, все пользователи сети говорят только о них! Мы с вами уже посмотрели это фееричное выступление, однако, не поговорили о том, что осталось за кадром. В то время, когда мальчики выступали, на Weverse вновь разместили карту мира с фиолетовыми огнями, которая, как и всегда, оповещала АРМИ о том, в каких уголках света располагается больше всего фанатов «Бантан». Стоит ли говорить о том, что в разгар Грэмми «лампочки» горели практические везде?!


Еще одним знаменательным событием, связанным с церемонией, стало празднование ангелочками появления на сцене Грэмми. Они, проведя немного времени на VLIVE, подготовили вкусный двухъярусный тортик с логотипом группы и соответствующей надписью, а также повесили шарики со словами благодарности на фоне: «Спасибо, АРМИ!»

«Я так горжусь вами. Вы стали теми артистами, той мощью, о которой даже не подозревали несколько лет назад. Когда то я случайно нашел ваши песни и увидел 7 обыкновенных забавных мальчишек и решил остаться на ваших аккаунтах по случайности, а сегодня вы знамениты на весь мир», — трогательно отозвался о BTS поклонник.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19
Уровень госпитализаций превышен в девяти регионах: в Минздраве
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
Блогер сдал ДНК-тест и раскрыл семейную тайну
И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри
И Опре досталось! Журналистку критикуют после ее интервью с Меган
BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?
BTS на Грэмми. Что осталось за кадром?
«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме
«Я бухаю!»: Юрий Шатунов признался в алкоголизме
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей
В Китае нашли новый рассадник вирусов
В Китае нашли новый рассадник вирусов
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Стало известно о занижении смертности от COVID-19 в США
Главу сельхозкооператива обвинили после отравления в школах Красноярска
Главу сельхозкооператива обвинили после отравления в школах
В России задумали ввести кешбэк для инвесторов
В России задумали ввести кешбэк для инвесторов
Названы главные страхи российских вкладчиков
Названы главные страхи российских вкладчиков
Названы самые довольные своей работой россияне
Названы самые довольные своей работой россияне

Топ на сегодня

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Раскрыта причина проблем с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты
Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit
Журналист Le Figaro Эрбле предрек Европе Frexit

Еще по теме

Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми
BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми» или нет»
В сети сравнили роскошный выход Майли Сайрус на "Грэмми-2018" с ее эпатажным образом пятилетней давности
Выступление Рианны на "Грэмми" стало интернет-мемом