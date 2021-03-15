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Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками

Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонникамиФото: @buzova86

Ведущая и певица Ольга Бузова сходила в храм в последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В Instagram она поразмышляла об умении прощать и о том, как людям было бы легче жить, если бы они могли извиняться, будучи неправыми.

«Любовь — это прежде всего умение прощать. Ты действительно любишь, когда искренне желаешь счастья близкому человеку, не держишь зла, молишься за него. Любовь там, где нет эгоизма», — отметила она.

По словам Бузовой, взрослым надо замечать друг в друге только хорошее, как это делают дети, которые «видят все вокруг добрым и мгновенно забывают о плохом». Ведущая попросила прощения у поклонников и поздравила их с Масленицей, пожелав «любви и душевного мира».

Ранее бывший возлюбленный Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) опубликовал пост, в котором оценил прошлые отношения с людьми. В публикацию он добавил изображение крысы.

О разрыве отношений с Давой Бузова сообщила фанатам в конце января. Она поблагодарила его за мгновения счастья, но отметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет.

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По материалам: lenta.ru
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