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Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме престарелых

Бывшего возлюбленного Бузовой раскритиковали за выступление в доме престарелыхКадр: видео @dava_m

Российский рэпер и блогер Давид Манукян (Дава) подвергся критике в интернете после видео с бесплатным концертом в доме престарелых. Запись была опубликована в Instagram.

Отмечается, что бывший возлюбленный Бузовой занялся благотворительной деятельностью. В воскресенье, 14 марта, он приехал с подарками и цветами в одно из столичных заведений, где ухаживают за пожилыми людьми. Там же музыкант утроил выступление.

Подписчики исполнителя нашли негативный подтекст в его поступке. Отдельные комментаторы обвинили его в пиаре под видом благотворительности и неискренности поступков: «Напишу только одно слово. Показуха», «Добрые дела на камеру не делаются, это делается молча, иначе на том свете не зачтется».

Однако большинство фанатов рэпера пришло в восторг от данной инициативы. Фолловеры похвалили Манукяна в комментариях: «Супер!!! Все, кто пишут, что пиар, а вы тоже так пиарьтесь», «Как круто!», «Какие они все счастливые стали хоть на несколько часов! Красивый поступок, достойный! До слез».

Ранее Дава поздравил россиянок с 8 Марта. Рэпер устроил бесплатный концерт с раздачей цветов местным жительницам в одном из дворов Подмосковья.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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