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Бывший ополченец заявил о готовящейся зачистке Донбасса карателями ВС

Как сообщает портал www.mk.ru, на линии разграничения по-прежнему царит сложная обстановка. Однако, эксперты отмечают то, что украинская тактика претерпела изменения. Так, идут обстрелы с дальних позиций и используются БПЛА.

Бывший ополченец Андрей Марочко поделился мнением о том, что можно ждать дальше. Стоит отметить, что сводки с Донбасса по-прежнему вызывают серьезные опасения, ведь в них обстрелы и разрушение территорий. Кроме того, к утру 15 марта бронемашины появились в населенных пунктах Врубовка и Троицкое.

Марочко отмечает, что прямых столкновений как было в 2014 году не будет. Кроме того, Марочко среди военных планов Киева называет заглушение связи с помощью РЭБ. При этом помощь в борьбе также будут оказывать БПЛА, а затем настанет время для артиллерии. Марочко не исключает и использование роя дронов.

Кроме того, Марочко говорит и о страшной миссии украинских добровольческих батальонов.

“По нашим данным, их тренируют для работы в городской местности. Готовят карательные отряды, которые будут зачищать население в городах республик Донбасса. Мы выяснили, что руководство Украины делает ставку именно на них – там проверенные люди, у которых не дрогнет рука во время расправ, даже над женщинами, детьми или стариками. На обычные вооруженные силы Украины в этом смысле надежд мало – дух не тот, не так натасканы”.

Также Марочко не исключает использование тяжелой бронетехники, в том числе и танков.

Сообщение Бывший ополченец заявил о готовящейся зачистке Донбасса карателями ВС появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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