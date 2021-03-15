Что такое векторные отношения по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Векторные отношения — один из видов любви, которая является разрушительной. Определить, будет ли ваш союз векторным, поможет знание о том, в год какого животного вы родились.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как определить векторные отношения по Знаку Зодиака. В этот раз настало время научиться определять их по Знаку Восточного гороскопа. Эксперты отмечают, что если вы хотите более точно определять подобные типы токсичных отношений, то вам понадобится два метода.

Что такое векторные отношения

Многие слышали о таком понятии, как совместимость. В векторных отношениях люди испытывают большое количество проблем, но поначалу они могут обманываться мнимой высокой совместимостью.

Сначала такой союз сияет яркими красками — людям нравится быть вместе, растворяться в этом мощном чувстве. Потом начинаются проблемы, потому что один становится ведущим, а другой — ведомым. Чаще можно встретить термины «слуга» и «хозяин», что более точно отражает суть подобных отношений.

Если описывать векторные отношения одной фразой, то получится «вместе тяжело, а порознь невозможно». Разорвать порочный круг крайне непросто. Такие отношения угасают и вспыхивают вновь, причем это может происходить на протяжении очень многих лет.

Как определить векторные отношения по году рождения

Тут вам на помощь придет векторный круг. Для простоты его можно записать как линию из всех Восточных Знаков с Тигром в начале и в конце:

Тигр — Коза — Змея — Обезьяна — Крыса — Лошадь — Кабан — Дракон — Кот — Петух — Собака — Бык — Тигр

Справа от любого Знака всегда находится его слуга, а слева его хозяин. Например, у Тигра слуга — Коза, а хозяин — Бык. У Крысы слуга — Лошадь, а хозяин — Обезьяна. Это работает в большинстве случаев, но не всегда. Как было сказано выше, точность повысится, если вы проверите отношения на наличие векторов по Восточному и Зодиакальному гороскопам одновременно.

Если по Восточному гороскопу у вас должен быть векторный брак, а по Зодиакальному все в порядке, то шансы примерно 50 на 50. Если в обоих гороскопах у вас нет векторной связи, значит, вероятность проблем в этом плане практически равна нулю. Если по обоим гороскопам у вас прогнозируются векторные отношения с человеком, то, скорее всего, так и будет.

Плюсы и минусы векторных отношений

Разумеется, у векторных отношений множество минусов. Например, люди в таких парах находятся в постоянном напряжении. Они не могут расслабиться и создать равноценный союз. Плохо не только тому, кто занимает роль жертвы, но и тому, кто является «хозяином». Хоть он и получает энергию от другого человека, но ему тоже приходится проходить через постоянные конфликты и ссоры.

С другой стороны, такие отношения могут быть очень яркими и скоротечными. Они оставляют положительные впечатления, если заканчиваются вовремя, не переходя в фазу так называемых «качелей», когда в один день все хорошо, а в следующий все плохо. Старайтесь уходить из векторных отношений как можно скорее.