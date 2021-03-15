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Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»

Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе было очень жарко, ведь там состоялась 63-я церемония «Грэмми», в которой по традиции приняли участие самые яркие звезды мирового шоу-бизнеса. Как это часто бывает, первым делом публика обсудила наряды гостей, и мы — не исключение.


Дуа Липа, взявшая заветную статуэтку «Грэмми», отдала предпочтение прозрачному платью с блестками, сквозь которое проглядывало нижнее белье. Но фанаты брюнетки отметили, что такой наряд весьма органично смотрелся на ее стройной фигуре и не выглядел пошло. 

Бейонсе в очередной раз доказала свою страсть к мини, выбрав для вечера обтягивающее черное платье — оно, к слову, прекрасно подчеркивало тонкую талию и пышные бедра своей хозяйки.



Тейлор Свифт отдала дань весне, выбрав для красной ковровой дорожки короткое платье с цветочным принтом. Любимица тинейджеров Билли Айлиш не снимала маску и на красной ковровой дорожке и правильно делала, ведь пандемию еще никто не отменял! Стоит отметить, что певица снова облачилась в бесформенный костюм, под которым спрятала женственные формы.

А вот бунтарка Карди Би всегда удивляет фанатов, то облачаясь в крохотные купальники, то надевая целомудренные платья. Для Грэмми она выбрала несколько образов, среди которых были ярко-оранжевое платье с большим разрезом и откровенные сценические костюмы, не скрывающие ее внушительных форм.



Лауреатами премии «Грэмми-2021» стали:

В номинации «Песня года» победила исполнительница H.E.R с композицией I Can't Breathe

Лучшим альбомом года жюри назвало Folklore Тейлор Свифт

За «Запись года» статуэтку взяла Билли Айлиш

«Лучшим новым исполнителем» стала Меган Ти Сталлион

«Лучший вокальный поп-альбом» — у Дуа Липы

«Лучшая танцевальная запись» — у Kaytranada feat. Kali Uchis 

«Лучшая рок-песня» — у Бриттани Ховард

«Лучший рок-альбом» — у The Strokes

«Лучшая рэп-песня» — у Меган Ти Сталлион и Бейонсе

«Лучший рэп-альбом» — у Наса

Премию за лучший ремикс получил также 20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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