Цветочная фея Тейлор Свифт, трусы Дуа Липы и утянутая талия Бейонсе: разбор нарядов «Грэмми-2021»

Лидия Мартынова

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе было очень жарко, ведь там состоялась 63-я церемония «Грэмми», в которой по традиции приняли участие самые яркие звезды мирового шоу-бизнеса. Как это часто бывает, первым делом публика обсудила наряды гостей, и мы — не исключение.

Дуа Липа, взявшая заветную статуэтку «Грэмми», отдала предпочтение прозрачному платью с блестками, сквозь которое проглядывало нижнее белье. Но фанаты брюнетки отметили, что такой наряд весьма органично смотрелся на ее стройной фигуре и не выглядел пошло.

Бейонсе в очередной раз доказала свою страсть к мини, выбрав для вечера обтягивающее черное платье — оно, к слову, прекрасно подчеркивало тонкую талию и пышные бедра своей хозяйки.

Тейлор Свифт отдала дань весне, выбрав для красной ковровой дорожки короткое платье с цветочным принтом. Любимица тинейджеров Билли Айлиш не снимала маску и на красной ковровой дорожке и правильно делала, ведь пандемию еще никто не отменял! Стоит отметить, что певица снова облачилась в бесформенный костюм, под которым спрятала женственные формы.

А вот бунтарка Карди Би всегда удивляет фанатов, то облачаясь в крохотные купальники, то надевая целомудренные платья. Для Грэмми она выбрала несколько образов, среди которых были ярко-оранжевое платье с большим разрезом и откровенные сценические костюмы, не скрывающие ее внушительных форм.

Лауреатами премии «Грэмми-2021» стали:

В номинации «Песня года» победила исполнительница H.E.R с композицией I Can't Breathe

Лучшим альбомом года жюри назвало Folklore Тейлор Свифт



За «Запись года» статуэтку взяла Билли Айлиш

«Лучшим новым исполнителем» стала Меган Ти Сталлион

«Лучший вокальный поп-альбом» — у Дуа Липы

«Лучшая танцевальная запись» — у Kaytranada feat. Kali Uchis

«Лучшая рок-песня» — у Бриттани Ховард

«Лучший рок-альбом» — у The Strokes

«Лучшая рэп-песня» — у Меган Ти Сталлион и Бейонсе

«Лучший рэп-альбом» — у Наса



Премию за лучший ремикс получил также 20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов.